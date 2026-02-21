¡Ú¤¢¤¹22Æü¡ÛJR¿À¸ÍÀþ¡ÖÂçºå¡¦É±Ï©´Ö¡×°ìÉô±¿µÙ¡¡Ìë9»þÂæ¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¡¡°²²°¡ÁÀ¾ÌÀÀÐ¤Ï¡ÖÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡×
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¤¢¤¹22Æü¡¢¿À¸ÍÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÉô±¿Å¾¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡£Ìë´Ö¤ËÂçµ¬ÌÏÊÝ¼é¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡£
¡Ú²èÁü¡Û±ØÊÛ¤Î¡ÈÄº¾å¡É¤Ë¡ØÆ½¤Î³ø¤á¤·¡ÙJRÅìÆüËÜ¤¬È¯É½
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢JR¿À¸ÍÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÌë´Ö¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊÝ¼é¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤Ë±¿Å¾µÙ»ß¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¡£
¡¡°ìÉô¤¬±¿µÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢22Æü¤ÎÌë9»þ20Ê¬¤´¤í¤«¤éÆ±ÆüºÇ½ªÎó¼Ö¤Þ¤Ç¡£¶è´Ö¤Ï¡¢Âçºå¤«¤éÉ±Ï©¤Î¾å²¼Àþ¡£ÆÃ¤Ë¡¢°²²°¡ÁÀ¾ÌÀÀÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎó¼ÖËÜ¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»ÜÆü»þ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ20Ê¬º¢¡ÁºÇ½ªÎó¼Ö¤Þ¤Ç
±¿µÙÎó¼Ö¡§JR¿À¸ÍÀþ Âçºå¡ÁÉ±Ï©±Ø´Ö ²¼¤ê12ËÜ¡¢¾å¤ê7ËÜ¤Î·×19ËÜ
±¿Å¾¼è¤ê»ß¤áÃæ¤Î¿¶ÂØÍ¢Á÷
21»þ¤«¤é24»þº¢¤Þ¤ÇºåµÞ¡¢ºå¿À¡¢»³ÍÛÅÅÅ´¡¢¿À¸Í¿·¸òÄÌ¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Ë¤è¤ë¿¶ÂØÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿¶ÂØÍ¢Á÷ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¶ÂØÍ¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿¶ÂØÍ¢Á÷ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö»þ¹ï¤Ï³Æ¼Ò¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
