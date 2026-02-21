¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶â¥á¥À¥ë½÷»Ò¤¬¾Ú¸À¤·¤¿¤Î¤Ó¤Î¤Ó±éµ»¤ÎÍýÍ³¡¡ÅÁÀâ²¦¼Ô¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹Í¤¨Êý¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥ê¥¦(C)Getty Imgaes
¡¡¶ÛÄ¥¤òÁ´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿±éµ»¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Î150.20ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×226.79ÅÀ¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à3°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¼Ç¤Î¾å¤Ç¤³¤ó¤Ê²óÅ¾¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÎÄ¶¿ÍÅª»Ïµå¼°¤ò¸«¤ë
¡¡Æ±¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñÀª¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£Âç²ñ¤Î¥µ¥é¡¦¥Ò¥å¡¼¥º°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£ÅöÁ³¡¢¥ê¥¦¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤½Å°µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢É¹¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë¶ÛÄ¥¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ë¥Ã¥Ä¡¼¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³3²óÅ¾¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¹â¤µ¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç°µÅÝ¤·¡¢Âç½°¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¦¤Ï¶¥µ»Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆÊüÁ÷¶É¡ØNBC Sport¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¡¢¶ÛÄ¥¤»¤º³Ú¤·¤½¤¦¤Ë³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤Ë¥á¥À¥ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤ä·Ý½ÑÀ¡¢¤½¤·¤ÆÁÏÂ¤¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼þ¤ê¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Î¤¬¹¥¤¡£¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤«¤¬»Ä¤Ã¤ÆÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡£°¤¤Êª¸ì¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤âÊª¸ì¤Î°ìÉô¤À¤·¡¢Èþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×
¡¡Âç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¤òÀì¹¶¤¹¤ë20ºÐ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦³Ø¤Ó¤¬¡¢¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½Å°µ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢À¤³¦¤ÎÄº¤ËÎ©¤Ã¤¿¥ê¥¦¤Î½ÀÆð¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¡ØTASS¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥ä¥°¥Ç¥£¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¦¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¼«Í³¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢µ¤¼è¤é¤Ê¤¤³ê¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒ¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÈà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥ê¥¦¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡×
¡¡¼å´§Æó½½ºÐ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥¦¡£¤½¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³èÌö¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]