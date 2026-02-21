TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¡¢µÜºê¸©¤¨¤Ó¤Î»Ô¤È¼¯»ùÅç¸©Í¯¿åÄ®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ì¸Åç±é½¬¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Í·â·±ÎýÃæ¡¢ÃåÃÆ¤·¤¿ºÝ¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤¨¤Ó¤Î»Ô¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢Ì¸Åç±é½¬¾ì¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¨¤Ó¤ÎÃóÆÖÃÏ¤ÎÂè24ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ¤ª¤è¤½30¿Í¤¬81¥ß¥êÇ÷·âË¤¤Î¼Í·â·±ÎýÃæ¡¢ÃåÃÆ¤·¤¿ºÝ¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²ÐºÒ¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦Í¼Êý»þÅÀ¤ÇÅìÀ¾1800¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÆîËÌ1300¥á¡¼¥È¥ë¤Ë±ä¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤ÏÌ±²È¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£