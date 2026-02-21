¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡±¿Æ°°÷5¿Í¤ËÊó½·27Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤¿¤«
º£·îÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤é½÷3¿Í¤¬¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê63¡Ë¤é¤¢¤ï¤»¤Æ½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï¡¢Àè·î²¼½Ü¤«¤éº£·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Î±¿Æ°°÷5¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ê¤É¤ÎÁªµó±¿Æ°¤ò¤·¤¿Êó½·¤È¤·¤Æ¡¢¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ27Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÃË½÷10¿Í°Ê¾å¤Î±¿Æ°°÷¤ËÊó½·¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â45Ëü±ß°Ê¾å¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£