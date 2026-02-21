µð¿Í¡¦Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¤¬½¬ÆÀÌÜ»Ø¤¹¡È°¡ºÙ°¡¥Ü¡¼¥ë¡É¤Î¿Ê²½ÈÇ¡Öº£¤Þ¤Ç¤Îµå¤È»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¿·µå½¬ÆÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÅìÉÍ¤ä£Ä£å£Î£Á¡¦»³ºê¤é°¡Âç½Ð¿È¤ÎÅê¼ê¤¬Éð´ï¤È¤·¡¢½ÄÊý¸þ¤ËÂç¤¤¯ÄÀ¤àÄÌ¾Î¡È°¡ºÙ°¡¥Ü¡¼¥ë¡É¤ò¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Îµå¤È»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎµåÂ®¤òÍî¤È¤µ¤ºÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¾®¤µ¤¯Æ°¤¯¡È¿·¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡É¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤Ï£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å¼êÅê¤²¤È²¼¼êÅê¤²¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢Á´¤Æ¾å¼êÅê¤²¤«¤é£´£³µå¤òÅê¤¸¤¿¡££²£²Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤È¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÁ´Éô¾å¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï²¼¤«¤é¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó»î¹ç¤Ç¤âÅê¤²¤Þ¤¹¤è¡×¡£º£µ¨¤âÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÅêµå¤ÇÂÇ¼Ô¤ò¸¸ÏÇ¤¹¤ë¡£