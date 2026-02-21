¥í¥·¥¢¿¯¹¶4Ç¯¤Ç½÷À5Àé¿Í»àË´¡¡¹ñÏ¢¡¢»Ù±ç¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢½÷Àµ¡´Ø¡ÊUN¥¦¥£¥á¥ó¡Ë¤Ï20Æü¡¢2022Ç¯2·î¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»Ï¤«¤éÌó4Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ä¾¯½÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Àé¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï1Ëü4Àé¿Í¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½÷À»Ù±çÃÄÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ñ¶âÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢³èÆ°½Ì¾®¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·»Ù±ç³È½¼¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¤â´Þ¤á¤ë¤È¼ÂºÝ¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¡£½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢ÀïÆ®Ä¹´ü²½¡¢¸·Åß²¼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë»Ù±çÃÄÂÎ¤Î»ñ¶âÆñ¤È¤¤¤¦¡Ö»°½Å¶ì¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£»Ù±çÃÄÂÎ¤Î»ñ¶âÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï±ç½õ¤¬É¬Í×¤Ê6Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½÷À¤Ø¤Î»Ù±ç¤òº£Ç¯Ãæ¤ËÄä»ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï20Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤«¤éÌó4Ç¯¤Ç°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ä´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ2800·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢230¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·úÊª¤ÎÂ»½ý¤ä¿Í°÷ÉÔÂ¤Ç°åÎÅ»ÜÀß¤¬¹±¾ïÅª¤ËÂ¤ê¤º¡¢°åÌôÉÊ¤âÉÔÂ¡£