ÊÆ¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×°ãË¡È½ÃÇ¤Ë±ÑÀ¯ÉÜ¡ÖÆÃ¸¢Åª¤ÊËÇ°×´Ø·¸¤ÏÂ³¤¯¤È´üÂÔ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡Ä¾¦¹©²ñµÄ½êÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡ÖÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¡á»ÔÀîÂçÊå¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï£²£°Æü¡¢¡Ö±Ñ¹ñ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÄã¤¯¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤È¤ÎÆÃ¸¢Åª¤ÊËÇ°×´Ø·¸¤ÏÂ³¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÊÆÀ¯¸¢¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤³¤ÎÈ½·è¤¬±Ñ¹ñ¤äÀ¤³¦¤Î´ØÀÇ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£¾ÜºÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢±Ñ¹ñ´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÎËÇ°×À¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ù¥¤¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤Î·èÄê¤ÏÊÆÂçÅýÎÎ¤Î´ØÀÇ¤Î¸¢¸Â¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ò¤Û¤È¤ó¤É²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£