¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ï2·î20Æü¡¢308²¯±ß¤Î¸º³Û¤È¤Ê¤ë2·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¸©µÄ²ñ¤ËÄÉ²ÃÄó½Ð¤·¤¿¡£ÊäÀµ¸å¤Î2025Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï2Ãû4195²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ËÂß¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿À©ÅÙÍ»»ñ¤Î½þ´Ô¶â¤¬¸º¾¯¤·¡¢ºÐÆþ¡¦ºÐ½Ð¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ï·×308²¯±ß¤ò¸º³Û¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ»Ù±ç¡¢ÄÂ¾å¤²´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¢£¸©À¾Éô¤ÎÇÅËáÆç¤ÇÍÜ¿£¥Þ¥¬¥¤¬ÂçÎÌ»à¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¸©Æâ¤ÎÍÜ¿£¶È¼Ô¤Ë¡¢¹ñ¸ËÊä½õ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ïÉÄ¹ØÆþÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡£¾å¸Â¤Ï¹ØÆþÈñ¤ÎÈ¾³Û¤Ç100Ëü±ß¡£Í×½ê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¶¦ºÑ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤ä¡¢²Æ¾ì¤Ë¶¯¤¯¡¢À¸Â¸Î¨¤¬¹â¤¤¡Ö»°ÇÜÂÎ¥Þ¥¬¥¡×¤òÍÜ¿£¤¹¤ë¶È¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡¢£ÆüËÜ¼ò¥á¡¼¥«¡¼¤¬²Á³Ê¹âÆ¤¹¤ë¼òÊÆ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤òÊä½õ¤·¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Î°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüËÜ¼ò¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¼¸Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¼òÊÆ²Á³Ê¤¬Á°Ç¯Èæ1.2¡Á2.0ÇÜ¤ÈµÞ·ã¤Ë¹âÆ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¼òÂ¤ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñÄ´¤Ù¡Ë¡£¼òÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Î³¤³°Í¢½Ð¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢²Á³ÊÅ¾²Ç¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£´ØÏ¢·ÐÈñ¤È¤·¤Æ7²¯9000Ëü±ß¤ò·×¾å¡£
Êä½õ³Û¤Ï¡¢²Á³Ê¾å¾ºÊ¬¤ÎÈ¾Ê¬¤ò½¼¤Æ¤ë¡£¢§Ê¼¸Ë¸©»º¡Ö»³ÅÄ¶Ó¡×¤ÎÂçÎ³¼òÊÆ¡Á1É¶¡Ê60¥¥í¡Ë¤¢¤¿¤ê3000±ß¢§¡Ö¸ÞÉ´ËüÀÐ¡×¤Ê¤É¤ÎÃæ¾®Î³¼òÊÆ¡ÁÆ±6000±ß¢§²Ã¹©ÍÑÊÆ¡ÁÆ±5500±ß¡£
¡¡¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼òÊÆ¤ò¶¦Æ±¹ØÆþ¤¹¤ë¸©¼òÂ¤¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Î¤Û¤«¡¢ÁÈ¹çÈó²ÃÆþ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤âÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£
