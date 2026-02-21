£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£±£´¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£·£±£³£µ±ß
NY³ô¼°20Æü¡ÊNY»þ´Ö15:15¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:15¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49609.59¡Ê+214.43¡¡+0.43%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22880.01¡Ê+197.28¡¡+0.87%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57135¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+295¡¡+0.52%¡Ë
²¤½£³ô¼°20Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10686.89¡Ê+59.85¡¡+0.56%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25260.69¡Ê+217.12¡¡+0.87%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8515.49¡Ê+116.71¡¡+1.39%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.476¡Ê+0.019¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.079¡Ê+0.012¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.720¡Ê+0.021¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.294¡Ê-0.002¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.737¡Ê-0.006¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.353¡Ê-0.015¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.218¡Ê-0.006¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.728¡Ê-0.055¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.111¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.39¡Ê-0.04¡¡-0.06%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5101.10¡Ê+103.70¡¡+2.08%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
67780.63¡Ê+884.43¡¡+1.32%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1051Ëü0742±ß¡Ê+137149¡¡+1.32%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
