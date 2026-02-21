Snow Man µÜ´ÜÎÃÂÀ¼ç±é¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ËTravis Japan ¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤é½Ð±é
¡¡4·î4Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëµÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë¼ç±é¤Î¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Çー¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊTravis Japan¡Ë¡¢Ä¹°æÃ»¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¿åÅèô¥¡¢»³粼ÀÅÂå¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¡Ë¡¢¾¡Â¼À¯¿®¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§Snow Man µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬Ï¢¥É¥é½é¼ç±é¡¡¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù4·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÜ´Ü±é¤¸¤ë400Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¡¢±±ÅÄ¤¢¤µÈþ±é¤¸¤ë¥¢¥é¥Õ¥©ー¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤¬·«¤ê¹¤²¤ëSF¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¡ØÀÄÅç¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î´Ø¤¨¤ê¹á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎµÜÅÄÏÂÌï¡¢¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¤è¡ª¥³¥¿¥íー¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÈôÅÄ°ì¼ù¡¢¡Ø¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÃÝ±à¸µ¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¡£²È¶ñ¤â²¿¤â¤Ê¤¤¿¿¤Ã°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ëÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¡£»þ¶õ¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÈÏÄ¤ß¡¢°ìÂÎ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦»þÂô¥¨ー¥¿¤¬Å¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÀÈø¤¯¤ë¤ß¤ò¸î¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¯¤ë¤ß¤Ï¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆË»¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏÁØ²½¤·¤¿Éô²°¤ò¤«¤Ê¬¤±¡¢»þÃ»¥á¥¤¥¯¡õÄ«¿©¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ½Ð¼Ò¤¹¤ëÆü¡¹¡£Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ç¼ºÇÔ¤âÂ¿¤¯¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¥¨ー¥¿¤Ï¤¯¤ë¤ß¤ò´Æ»ë¡¢Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¤¯¤ë¤ß¤Î¶Ð¤á¤ëÊÔ½¸Éô¤Ë¿·¿Í¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤¬¡¢¹ÔÆ°¤â¸ÀÆ°¤â¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨ー¥¿¤Ë¤¯¤ë¤ß¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢¡ÖÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤âµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨ー¥¿¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤¯¤ë¤ß¤Ë¿´¤¬¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ´Ü±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦»þÂô¥¨ー¥¿¡¢±±ÅÄ±é¤¸¤ë¥¢¥é¥Õ¥©ー¾¯½÷Ì¡²èÊÔ½¸¼Ô¡¦¿ÀÈø¤¯¤ë¤ß¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡£
¡¡Travis Japan¤Î¾¾ÁÒ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¡¦ÉûÅç¹·¼ù¡£¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÉûÅç¤Ï¥¨ー¥¿¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤·¡¢ÎÉ¤Æ±Î½¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£ÀèÇÚ¡¦µÜ´Û¤È¶¦±é¤¹¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡È¥¿¥á¸ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¥»¥ê¥Õ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¡¹¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈºÂÄ¹¡¦µÜ´Ü¡É¤¬ºî¤ê¤À¤¹¡Ö²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡×¤Ê¸½¾ì¤Î¥àー¥É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥åー¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹°æÃ»¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÔ½¸Éô°÷¤ÎÃ«¸ýÉö¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥ª¥¿¥¯ºÍ½÷¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¡¢Ä¹°æ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¿ä¤·¡É¤òÊú¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¢Ìò¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìð¿á¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¶¤È¤¤·Ï¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¡¦½©ËÜÍüº»¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡È¸æÁâ»Ê¤ß¡É¤¬Éº¤¦¥¨ー¥¿¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍüº»¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈà¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤â¡¢¤¯¤ë¤ß¤ò¸î¤ë¤³¤È¤·¤«´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤Èà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤º¡Ä¡Ä¡£Ìð¿á¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¥¨ー¥¿¤È¤¯¤ë¤ß¤ÎÎøÌÏÍÍ¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤¯¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥à¥º¤¬¤æ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡È¥à¥º¥¥å¥ó¡É¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Â¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ä¹¡¦¾®ÅÄ¸¶ÏÂÉ×¡£¾®ÅÄ¸¶¤Ï½µ´©»ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¤ÎÎÏ¤ò¸«È´¤¡¢Èª°ã¤¤¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ë°ú¤È´¤¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤À¡£¤¯¤ë¤ß¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨ー¥¿¤È¤Î´Ø·¸¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£¾¡Â¼¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÌò¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëµÜ´Ü¤Î±éµ»¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤Ç¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤¿¤È¤¡£½êºî¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¥¥ì¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÌò¤È¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤¯¤ë¤ß¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡²è²È¡¦±Ý¥â¥«»Ò¤òÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î»³粼¤¬±é¤¸¤ë¡£ÊÔ½¸¼Ôµã¤«¤»¤Î¥¯¥»¶¯Ì¡²è²È¤ËÊ±¤¹¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¨ー¥¿¤È¤¯¤ë¤ß¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ²½µå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÎø°¦¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÅè¤¬¡¢¥Áー¥Õ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦ÅÄÅçÄÝÌò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËºîÉÊ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡ÊÉûÅç¹·¼ùÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¥É¥é¥Þ¤Î¤ª»Å»ö¤Ïµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤â¤¹¤ë¤·¥É¥¥É¥¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¼«Âð¤ÇµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜ´Ü¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±±ÅÄ¤µ¤ó¤äÊÔ½¸Éô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤«¤é¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÉûÅçÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Áー¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡üµÜ´ÜÎÃÂÀ¤È¶¦±é¤·¤¿°õ¾Ý¤á¤Ã¤Á¤ã¡È¤à¤º¤¬¤æ¤¤¡É¤Ç¤¹¤Í¡£µÜ´Ü¤¯¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ç¡ÈSnow Man·»¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥¿¥á¸ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¥»¥ê¥Õ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü¤â¤·¤â¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡©¤¦ー¤ó¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡£ËÍ¡¢ÀöÂõ¤â¤Î¤òÎ¯¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÁÝ½ü¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡Ä¡£¤¢¡¢¤Ç¤â¡ÈÎø¤ò¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í!?¡¡²È»ö¤Ð¤Ã¤«¤êÍê¤ó¤À¤é¡¢Áê¼ê¤â¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤À¤«¤é°ì½ï¤ËÊÒÉÕ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍ¤â¤Á¤ã¤ó¤È²È»ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥åー¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÉûÅçÌò¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÄ¹°æÃ»¡ÊÃ«¸ýÉöÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²û¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¿·Á¯¤Ê¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿ä¤·¡É¤Î¤¤¤ëÌ¡²èÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤òÊú¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¢Ìò¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡¢¤¤¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÀ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü¤â¤·400Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤«¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£¥«¥á¥é¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡£¿Í´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¤é¡¢É×¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£400Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ä±§ÃèÎ¹¹Ô¤«¤Ê¡£400Ç¯¸å¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¡¢¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥»¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤ë¤È¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¾!?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ªÈè¤ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´Ì¥Óー¥ë¤Ç¤â°û¤ó¤Ç¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌð¿áÆà»Ò¡Ê½©ËÜÍüº»Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â±§Ãè¿Í¤È½÷À¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ëÊª¸ì¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£SF¤Ã¤Ý¤¤¥É¥é¥Þ¤Ï»ä¼«¿È¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´°À®¤¹¤ë¤Î¤«»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸¶õµ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤â¤·¤â¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡©»ä¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¼¤ó¤Ö³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¡È¤¢¤Î¿Í¤Ï¤É¤³¤É¤³¤ÎÃ¯¡¹¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¹¤´¤¯¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥à¥º¤¬¤æ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡È¥à¥º¥¥å¥ó¡É¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¿åÅèô¥¡ÊÅÄÅçÄÝÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤ÁÆâÍÆ¤Ï²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë¡¢¡È¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î²¦Æ»¤¬¤Ö¤Á²õ¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¿·¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥«»ÒÀèÀ¸Ìò¤Î¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤â¤·¤â¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡©ËèÆü¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡¡ÎÏ²Ã¸º¤â¡È¶¯¥âー¥ÉON¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤¢¤È¤ÏÌ¤Íè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÈþÍÆ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ï¡ÈÏ·¤±¤Ê¤¤ºÙË¦¡É¤È¤«¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡ª
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸²¦Æ»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú»³粼ÀÅÂå¡Ê±Ý¥â¥«»ÒÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ²½µå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÎø°¦¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è²ÈÌò¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤âÌ´¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡ü¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Å»ö¾ì¤ÎÊÉ»æ¤¬¡È¶õ¡É¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¤Ê¤Éºî¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂ·¤¨¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥â¥«»ÒÀèÀ¸¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤ë¿Í¤ä¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤âºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤È¶¦±é¤·¤¿°õ¾ÝµÜ´Ü¤µ¤ó¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ó¤ÎÆ°¤¤¬¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ç¥¹¥´¥¤¡ª¡¡»ä¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¯¼ó¤ÎÆ°¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¦¥£ー¥ó¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢»ÑÀª¤âËÜÅö¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±±ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï½éÆü¤ËÅÜÅó¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤Ü1Æü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ç´Ö¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¡¢¼ñÌ£¤ÎÅÐ»³¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤è¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤â¤·¤â¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡©»ä¤ÏÀÎ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÆ°¤¤òÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ñー¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤Æ°¤¤¬Â®¤¤¤Î¤«¡¢ÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥´¥¤¿Í¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£
¡üÌ¡ºÍ¤ÎÁêÊý¤¬¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤«¡©¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ê¤é¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é»³¤Á¤ã¤ó¡Ê¡á»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ë¤ò¥³¥Ôー¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»³¤Á¤ã¤ó¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ±¢¼¾¤ÊÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Æ±¤¸Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤é¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¾¡Â¼À¯¿®¡Ê¾®ÅÄ¸¶ÏÂÉ×Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤ÁÌ´¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë»þÂå¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥É¥é¥Þ¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬À®Î©¤¹¤ëÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤È¤ÎÎø¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ü¾¯½÷Ì¡²è»ï¤ÎÊÔ½¸Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤ÆÊÔ½¸Ä¹Ìò¤Ï²¿ÅÙ¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÊÔ½¸Éô°÷Ìò¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¡Ä¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡üµÜ´ÜÎÃÂÀ¤È¶¦±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤¤¤Á¤Ð¤ó°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤¿¤È¤¡£½êºî¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥ó¥¹¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¥¥ì¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÌò¤È¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Û¥ó¥È¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÍ¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï²¿¿Í¤«¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¿¼ß·¡ÊÃ¤ºÈ¡Ë¤¯¤ó¤«¤é¡Öº£ÅÙ¡¢´ÜÍÍ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤â¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤ò¼¡¡¹¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢´ÜÍÍ¤È¤â¥Ïー¥É¥ë¤Ê¤¯²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Snow Man¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥°¥ëー¥×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸Ì´¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë