¡Ö¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡×¤¬B¥³¡¼¥×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï91ÅÀ

¡¡¡Ö¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡ÊLONGCHAMP¡Ë¡×¤¬¡¢¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸ø±×À¤Î¹â¤¤´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡Ö¥Ó¡¼¥³¡¼¥×¡ÊB Corp¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤Ï91ÅÀ¡£
¡¡¥Ó¡¼¥³¡¼¥×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ ¥Ó¡¼¥é¥Ü¡ÊB Lab¡Ë¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦½¾¶È°÷¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦´Ä¶¡¦¸ÜµÒ¤Î5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÆ©ÌÀÀÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ê¤É¤Î´ë¶È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÉ¾²Á¤·¡¢Ê¿¶Ñ200¤òÄ¶¤¨¤ë¸·¤·¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤¹´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢CSR¤È¼Ò²ñÅª¡¦´Ä¶Åª¤ÊÇÛÎ¸¤ò´ë¶ÈÀïÎ¬¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢Æ±Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£´ÉÍý¿¦¤Î68%¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äÆý¤¬¤óÍ½ËÉ¡¢Àº¹ÊÌËÐÌÇ³èÆ°¡¢²ÈÄíÆâË½ÎÏÈï³²¼Ô¤Ø¤Î¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢78Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¡Ç½À¤ÈÂÑµ×À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢33¤Î¥ê¥Ú¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤·¡¢2025Ç¯¤Ï8ËüÅÀ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò½¤Íý¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥³¡¼¥×1¤ª¤è¤Ó2¤ÎÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ÇÁ°Ç¯Èæ9¡ó¤òµÏ¿¡£2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀäÂÐÃÍ¤Ç95%ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£