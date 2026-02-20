¥¹¥¯¥ê¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈGR8¤¬¥¿¥Ã¥°¡¢Ì¤È¯É½¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¸ÂÄêÈ×CD¤òÈ¯Çä
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó ¥¹¥¯¥ê¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊSkrillex¡Ë¤¬¡¢¸¶½É¤ÎGR8¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ÖKORA¡×¤Î¸ÂÄêÈ×CD¡ÖKORA EP¡×¤ò2⽉22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£GR8¸ÂÄê¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¡ÖKORA¡×¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃÂ⽣⽇¤Ç¤¢¤ë1⽉15Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºEP¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Varg2™¡¢Siiickbrain¡¢Whitearmor¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥¹¥¯¥ê¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥¿¡¼¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¸ÂÄêÈ×CD¤Ï¡¢Á´333Ëç¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°⼊¤ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ëCD¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£CD¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®ÈÇ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ì¤È¯É½¤ÎÄÉ²Ã¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ò1¶ÊÄÉ²Ã¤·¤¿Á´4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2860±ß¡£
◾️GR8¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È