¡ÚS¥È¥é¥Ã¥¯¡ÛÄ¹¿¹ÍÚÆî¡¡½à·è¾¡¤Ï5Ãå¤ÇB·è¾¡¤Î½ç°Ì·èÄêÀï¤Ø¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¿Ê½Ð¤Ë
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ê¥¨¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âè3ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹¿¹¤Ï¸åÊý¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¦Å¸³«¡£ÀèÆ¬5¿Í¤ÎºÇ¸åÊý¤ÇÁè¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ãå¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦A·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ç°Ì·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëB·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÁÈ¾å°Ì2Áª¼ê¤È¡¢3°Ì¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ®¤ÎÁª¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿7¿Í¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¼¡¤Î7¿Í¤¬B·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢Ê¿°æ°¡¼Â¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£