É½»²Æ»¡ÖVENT¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¤¬½ÂÃ«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥È゙¤Î¥¹¥Ò゚¡¼¥«¡¼¤òÀßÃÖ
¡¡¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢É½»²Æ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²»³Ú»ÜÀß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥·¡¼¥¤¡¼¡ÊC.E¡Ë¡×¤ä¡Ö¥µ¥«¥¤¡Êsacai¡Ë¡×¡¢¡Ö¥á¥¾¥ó ¥¥Ä¥Í¡ÊMAISON KITSUNÉ¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¹¤Ï¡¢ÊÂÌÚ¶¶¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÎÌÀ¼£ÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë°ÌÃÖ¡£Å¹Ì¾¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤²»¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡ÖPeople¡Çs Audio Sharing Space¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¡¢¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤²»¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖÀ¤Âå¤â¹ñ¤â¿ôÃÍ¤âÄ¶¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¡È¤ß¤ó¤Ê¤Æ゙¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡¢¤¿¤Î¤·¤¤²»¡É¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥·゙¥ã¥ó¥ë¤äÇ¯Îð¡¢ÃÎ¼±¡¢Íý¶þ¤òÄ¶¤¨¤Æ²»³Ú¤«゙ËÜÍè»ý¤Ä¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤ò¼«Í³¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥·¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÈ¢¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥È゙¤Î¥¹¥Ò゚¡¼¥«¡¼¤òÀßÃÖ¡£¤³¤ì¤Þ¤Æ゙°ìÉô¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤äÉÙÍµÁØ¤¿゙¤±¤Î¤â¤Î¤Æ゙¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥È゙¥ª¡¼¥Æ゙¥£¥ª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¼«Âð¤ä¥Ø¥Ã¥È゙¥Õ¥©¥ó¡¢¥¯¥é¥Õ゙¤Æ゙¤ÏÂÎ¸³¤Æ゙¤¤Ê¤¤¥Ò゚¥å¥¢¤Ê²»¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Î®¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤Ï¡¢¿·µì¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤Ì¾¶Ê¡×¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï1ÇÕ1000±ß¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥½¥à¥ê¥¨¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¡¼¥ë¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
◾️PASS
¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3ÃúÌÜ15-2 F93 Shibuya II 3³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§19:00¡Á24:00
ÀÊ¿ô¡§23ÀÊ
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥¸¡§1000±ß
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à