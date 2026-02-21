¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤¿¤É¤ë¥¥ã¥ó¥×¡õÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¡Û¡È½é¤á¤Æ¡É¤Î´ÔÎñ¤Ç¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯Á°¤Î96Ç¯2·î20Æü¡£µð¿ÍµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Î¾å¤«¤éÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¿ô¤¢¤ëÄ¹Åè¸ìÏ¿¤Î·æºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ä¤â½é¤á¤Æ´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¡Ä¡×¤ÎÌ¾¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤¦¤À¡£¡ÖÀÎ¤Î´ÔÎñ¤È¤¤¤¨¤Ð¥ª¥¸¥ó¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¼÷Ì¿¤¬20Ç¯¤¯¤é¤¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤·¤Æ¤äº£Ç¯¤ÏÇ¯ÃË¡£¤Í¤º¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¹«´Ö¡Ê¤³¤¦¤«¤ó¡ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â½é¤á¤Æ´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¸åÆü¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ÔÎñ¤Ë¤Ï2²óÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£120ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ç±Êµ×¤Ëµ±¤Â³¤±¤ë¡£¡¡¡á¤ª¤ï¤ê¡á