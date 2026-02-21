¡Ú¥¥ã¥ó¥×±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛÀ¾Éð¡¦·§Âå¥³¡¼¥Á¡¡²ÖÊ´¾É¤ÎÉÈ´Ö¤Ë¡ÖÉé¤±¤ó¤Ê¡ª²ÖÊ´¤Ë¡ª¡ª¡×
¡¡¡ý¹Åç¡¦ÀÐ¸¶¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¤¨¤Ã¡¢ËÍ¡©¤Þ¤À¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¤³¤ÈÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡£ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é¤Î¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¡¡¡ýÀ¾Éð¡¦·§Âå³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÆÃ¼é¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÉÈ´Ö¤ËÂÐ¤·¡ÖÉé¤±¤ó¤Ê¡ª²ÖÊ´¤Ë¡ª¡ª¡×¤È¸ÝÉñ¡£¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤ÎÌîµåÁª¼ê¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ýµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¤¥óµå¾ì¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¡Ö¤³¤ì¤¬ÃÇÁ³¡¢Áá¤¤¤ó¤À¤è¡×¡£¼Ö¤è¤ê¤âÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£