¡ÚWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÌÚÂô¡¡¥ê¥Ã¥×¤ÏÍ¥Àè¡Ö¿°¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¡×
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡×¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÌÚÂô¾°Ê¸Åê¼ê¤¬°¦ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤òº£Ç¯¤«¤éÂç¤¤á¤Î¤â¤Î¤ËÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜ·¯¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ä¤êÅê¤²¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥Á¥ã¡Ë¡×¥È¥ì¤Î´ï¶ñ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤Ç¤¹¡£¿°¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£²Æ¤Ç¤â»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì²óÅÉ¤ë¤È¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ãæ¿È¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤Ç¤¤¤¦¤È¥°¥é¥Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥Ö¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥ê¥Ã¥×¡¢¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£