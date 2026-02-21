82ºÐÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¡¡28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¶Ê¡ÖAngel¡×¡Ö100ºÐ¤Þ¤Ç²Î¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÈøÆ£¥¤¥µ¥ª¡Ê82¡Ë¤Î28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖAngel¡×¤¬¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶Ê²È¡¦ÉÍ·½²ð»á¡Ê79¡Ë¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°ºî¡£ËÜ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æº£Ç¯¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤¾¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢ö¤½¤¦¤µÅ·»È¡¡¤ªÁ°¤Ï²¶¤Î¡¡¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡½¡½¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿½÷À¤Ø¤ÎÇ®¤¤Îø¿´¤ò²Î¤Ã¤¿¼ã¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¹Ó¡¹¤·¤¤¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë²Î¤¦À¼¤«¤é¤Ï¡¢82ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Àè·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLATINUM¡¡BEST¡×¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡£½êÂ°¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÆÃ¤ËÈøÆ£¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡98Ç¯¤Î¡ÖÇ®¤¸ÝÆ°¡×°ÊÍè¤Î¿·¶ÊÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö°Õ³°¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤à¡£¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Ø¥¢¤È¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢¸ì¤ê¸ý¤Ï²º¤ä¤«¤À¡£¡Ö¥í¥«¥Ó¥ê¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡¢ËÜÅö¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤¤¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡1964Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÃË¤Î¾ðÇ®¤äÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£66Ç¯¤Ë¤Ï¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ÎÁ°ºÂ¤âÌ³¤á¤¿¡£¡ÈÏÂÀ½¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖAngel¡×¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀËÍ¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡£¡Ö100ºÐ¤Þ¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÉÔÎÉ¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡×¤È±Ô¤¤´ã¸÷¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤ÈÃÏ¸µ¤¬¶á¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡Ö°ìÇÕ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¤¿¤À²»³Ú¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ½¾ð¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö²¶¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¸Â¤êÁ´°÷¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡ÖAngel¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö100ºÐ¤Þ¤Ç²Î¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¸³¶¸½Ìò¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¡¡¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë
¡¡¡þÈøÆ£¡¡¥¤¥µ¥ª¡Ê¤Ó¤È¤¦¡¦¤¤¤µ¤ª¡Ë1943Ç¯¡Ê¾¼18¡Ë11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î82ºÐ¡£64Ç¯¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ê¥¤¥Õ¡ÊÒ¸¼ó¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£65Ç¯¤Ë¡ÖÈá¤·¤´ê¤¤¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£70Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤ÎÆ±Ì¾¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢73Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¸ÔÎ¹¡×¤Ç¼ç±é¡£Â¾¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×¡Ê81Ç¯¡Ë¤äÆ±¶ÉÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¹¤º¤é¤ó¡×¡Ê99Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£