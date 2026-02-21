¡ÚWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡ÛDeNA¡¦»³ºê¡¡´¥Áç¤ÏÂçÅ¨¡ª¿ô¼ïÎà¤ÎÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¾ïÈ÷
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡×¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£DeNA¡¦»³ºê¹¯¹¸Åê¼ê¤¬°¦ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ä¤â²¿¼ïÎà¤«¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤Ê¤Î¤ÇÆÃ¤Ë¼ê¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ´¥Áç¤ÏÂçÅ¨¡£Îý½¬¤ÎÁ°¸å¤Ë¤³¤Þ¤á¤ËÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï4¼ïÎà¤Ç¡¢¹á¤ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Çµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë±¦ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ì¹Ô¤Î´Ø·¸¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â±¦¼ê¤ÎÊý¤¬´¥Áç¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ¤Ë»È¤¦¼êÂÞ¤â¡£¼ê¤ò¼é¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÅê¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£