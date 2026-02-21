¡ÚºåµÞÇÕ¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼X¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡¡³«ËëÇÏ¾ì¤òÌ£Êý¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤À
¡¡º£½µ¤«¤éºå¿À¤¬³«Ëë¡£¤½¤Î½éÆü¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï1ÃåÇÏ¤Ë¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê3·î29Æü¡¢Ãæµþ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÂè70²óºåµÞÇÕ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºå¿À¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡³«Ëë½µ¤ÎÇÏ¾ì¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¡ý¤òÂ÷¤¹¡£Á°ÁöËÓ·îS¤Ï¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿¾¡¤ÁÇÏ¥ì¥¤¥Ù¥ê¥ó¥°¤Ë3/4ÇÏ¿ÈÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¼ê¤«¤é¾å¤¬¤ê3F33ÉÃ6¤Ç2Ãå¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å¾Þ¤Ë4²óÄ©Àï¤·¤Æ24Ç¯µþ²¦ÇÕ2ºÐS2Ãå¡¢Æ±Ç¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC3Ãå¡¢25Ç¯¥·¥ó¥¶¥óµÇ°4Ãå¤Ê¤É½Å¾Þµé¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¸å¤ÏºäÏ©¤Ç¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤ò»È¤Ã¤¿¾åÀÑ¤ß¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡1400¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ï¡Ú1¡¦1¡¦0¡¦1¡Û¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ËëÇÏ¾ì¤òÌ£Êý¤ËÁ°¡¹¤«¤éº£ÅÙ¤³¤½²¡¤·ÀÚ¤ë¡£ÇÏÏ¢¡Ê9¡Ë¢ª¡Ê1¡Ë¡Ê2¡Ë¡Ê5¡Ë¡Ê6¡Ë¡Ê8¡Ë¡Ê10¡Ë¡Ê13¡Ë¡£