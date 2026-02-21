¡ÚWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡Û³ÚÅ·¡¦ÉðÆ£¤Ï¡È¥¤¥Á¥í¡¼ËÜ¡É5ºÐ¾å¤Î·»¤«¤é¤Î¥ª¥¹¥¹¥á
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡×¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£³ÚÅ·¡¦ÉðÆ£ÆØµ®³°Ìî¼ê¤¬°¦ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ï¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë5ºÐ¾å¤Î·»¤¬¡ÈÆÉ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤È¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤«¤é¼è¤êÁÈ¤á¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPad¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÂÇ·â¤Ê¤ÉÌîµå¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼À½¡£²»¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Æ°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¤Ï¿°¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Î¤Ç¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£