¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡Å¾ÅÝ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¿Ï¤¬´éÌÌ¤Ë...¡¡Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¥ì¡¼¥¹¤Ï°ì»þÃæÃÇ
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ ½÷»Ò1500m(Âç²ñ15ÆüÌÜ/¸½ÃÏ20Æü)
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ ½÷»Ò1500m¤Î½à¡¹·è¾¡6ÁÈ¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾ÅÝ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï³ÆÁÈ6¿Í¤ÇÁè¤¤¡¢¾å°Ì3¿Í¤È³ÆÁÈ4°Ì¤Î¤¦¤Á¾å°Ì3¿Í¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£Âè6ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ëºÝ¤ËÆâÂ¦¤òÁö¤ëÁª¼ê¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢3¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤ÎÁª¼ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤¬´é¤ËÀÜ¿¨¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÃæÃÇ¤·¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤¬¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢4¿Í¤ÇºÆ¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï4ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ä¹¿¹ÍÚÆîÁª¼ê¤¬ÁÈ2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£