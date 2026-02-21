¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡ÙÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤Ê¤ÉËÜÆü¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤ó°ì¿§¡ª¡¡±Ç²è¿·ºîÆÃÈÖ¤â3.15ÊüÁ÷¤Ø
¡¡¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆºòÇ¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2·î21Æü18»þ30Ê¬¤«¤éÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·î15Æü¤Ë¿·ºî±Ç²è¸ø³«µÇ°ÆÃÈÖ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÆüÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡ª¡¡¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤Ï¡¢¡È³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¡É¤òÉñÂæ¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¸¸¤ÎÊõÀÐ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Îë¼¯±û»Î¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤é¹ë²Ú¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡¢ÁÞÆþ²Î¤¬Êª¸ì¤ò¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿ÊüÁ÷¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¯¥¤¥º¡õ¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ÖQuizKnockÅì·»Äï¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡ª³¤Äìµ´´ä¾ë¥¯¥¤¥º¡×¤ò¼Â»Ü¡£¿·ºî¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤ÎÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿QuizKnock¤Î¡È¥É¥é¤¨¤â¤óÂç¹¥¤·»Äï¡ÉÅìÌä¡õÅì¸À¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡£Àµ²ò¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¹âÆÀÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀîºê»Ô Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¡Ê£À½¸¶²è¡¡ÂçÄ¹ÊÔ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ø¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÁíÀª300Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á´5Ìä¤Î¤¦¤Á4Ìä¤Î¥¯¥¤¥º¤ò»öÁ°¸ø³«¡£»Ä¤ê¤Î1Ìä¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢Æâ¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥¤¥º¤Î¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¿Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Åì·»Äï¤¬½Ð±é¤¹¤ë²òÀâÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢3·î15Æü10»þ¤«¤é¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡Ø¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¸ø³«µÇ° ¤Ò¤ß¤Ä¤¬ËþºÜ¡ª¡©¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¡Ø¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¡£ºÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ï¡¢1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÌ¾ºî¤òºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡ÙÂçÄ¹ÊÔºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òË¶¡£ÂçÄ¹ÊÔºîÉÊ¤È¤Ï¡¢1979Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Þ¤Ç¸¶ºî¼Ô¤ÎÆ£»Ò¡¦FÉÔÆóÍº¤¬ËèÇ¯ÉÁ¤Â³¤±¤¿¥É¥é¤¨¤â¤óºîÉÊ¤Î¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤È¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÏÂçÄ¹ÊÔ¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÂçÄ¹ÊÔºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡MC¤Ï¡¢¥¹¥ÍÉ×Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡¦´ØÃÒ°ì¤¬Ã´Åö¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¿·ºî¤ÎÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡ÊÊ¿»ÒÍ´´õ¡¢¼ò°æ·òÂÀ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü2·î21Æü¤Ï¡¢5»þ20Ê¬¤«¤é¡Ö¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¸ø³«µÇ°¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó·æºîÁª¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¿¼³¤¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¤ª¤¶¤·¤¿åÂ²´Û¡×¤òÊüÁ÷¤·¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×°ì¿§¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ11»þ¤«¤é¤Ï¡Ø½ÐÀî°ìÌÐ¥Û¥é¥ó¡ù¥Õ¥·¥®¤Î²ñ¡Ù·æºîÁª¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿²ó¤òÊüÁ÷¡£¡Ö¿å¤ËÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤Õ¤·¤®¤Êº½¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¼Â¸³¤¹¤ë¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
¡¡17»þ¤«¤é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÅðÎÝ²¦¤ò¤á¤¶¤»¡×¤È¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¼¥ó¡×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¤ª¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ18»þ30Ê¬¤Ï¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±Ç²èÊüÁ÷¤Î¸å¡¢22»þ10Ê¬¤«¤é¤Î¡Ø½ÐÀî°ìÌÐ¥Û¥é¥ó¡ù¥Õ¥·¥®¤Î²ñ¡Ù¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¡¢ºÇ¿·±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¿°¦Íü¤È¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤¬½Ð±é¡£¥Ö¥ì¥¤¥ó¥À¥¤¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿·»Ò·Ê»ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤¹¤ëÈëµ»¤Ç3¿Í¤Ï²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡©
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÏËè½µÅÚÍË17»þ¡¢¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤Ï2·î21Æü18»þ30Ê¬¤è¤ê¤¤¤º¤ì¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£¡Ø¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡×¸ø³«µÇ° ¤Ò¤ß¤Ä¤¬ËþºÜ¡ª¡©¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ3·î15Æü10»þÊüÁ÷¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¿·¡¦¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¤Äìµ´´ä¾ë¡Ù¤Ï¡¢2·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
