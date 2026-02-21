Ãæ°æ°¡Èþ¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë½ËÊ¡¤Î¥ï¥±¡Ö¤Þ¤À17ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡×¡¡¶â¥¢¥á¥ê¥«½÷»Ò¡¢ÆüËÜÀª¤Ë·É°Õ¡Ö»ä¤Ï¥«¥ª¥ê¤ò¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀª¤¬ÌöÆ°¤¹¤ëÃæ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡£¿¿¤ÃÀè¤ËÃæ°æ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¦¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°ÌÈ¯¿Ê¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Û¤Ü´°àú¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¸å¤Ë³ê¤Ã¤¿ºäËÜ¡¢ºÇ½ª³êÁö¤ÎÃæ°æ¤Î¥¹¥³¥¢¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¦¤¬¸ÞÎØ½÷²¦¤Ë¡£Ãæ°æ¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë10ÉÃ¤Û¤ÉÍ×¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¦¤¬Ç®¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖNBC¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤¬½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¶â¥á¥À¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¸å¤â¡¢¥ê¥¦¤Ï¥µ¥«¥â¥È¤È¥Ê¥«¥¤¤Î±éµ»¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥ê¥¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥¦¤Ï¡Ö¥¢¥ß¤ÏËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡£º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¡¢¤Þ¤À17ºÐ¤Ê¤Î¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤Ã¤´¤¯¶¯¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤Î¡×¤ÈÃæ°æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥«¥ª¥ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£¤â¤¦¤¹¤°°úÂà¤¹¤ëÈà½÷¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ï¡£»ä¤Ï¥«¥ª¥ê¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë