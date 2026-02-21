¡Ö»ÔÌ±¤ÏÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î¤Ê¤«¡Ä¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤âÎÞ¡Ä½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÆüÃæÍ§¹¥¤Î¡ÈÊÂ¤Ó¡É¤¬¡Ö·ã¥¨¥â¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÎµÒÀÊ¤ËÃíÌÜ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¶ä¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£µÒÀÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÆüÃæÍ§¹¥¥·¡¼¥ó¤ËX¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈÆüÃæÍ§¹¥¡É¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤â´¶·ã¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÒÀÊ¤ÇÆüËÜ¤Î¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤³¤ÈÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¥Ú¥¢¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥Ú¥¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ï5°Ì¤À¤Ã¤¿¡È¥¹¥¤¥Ï¥ó¡É¤Îç¡Ê¸ÀÅ¡Ê¥¦¥§¥ó¥¸¥ó¡¦¥¹¥¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤æ¤Ê¤¹¤ß¤Î2¿Í¤ÈµÒÀÊ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñ±Ä±Ñ¸ìÈÇ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖCGTN¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçX¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¨¥â¡×
¡Ö¤¤ã¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡Ö¤°¤¢¡¼µã¤¯¡×
¡ÖÆ´¤ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¡×
¡Ö»ÔÌ±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¸«¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÏÌ£¤Ë¾×·âÅª¤«¤â¡£¤¤¤ä¡¢¸µ¡¹ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤Éº£¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÙÆ±»Î¤ËºÂ¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤Þ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ï¹ñÀÒ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áª¼êÆ±»Î¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤¬Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¤ÇÆüÃæ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë