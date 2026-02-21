µð¿Í¡¦±ºÅÄ½ÓÊå¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×ÉÔÆ°¤Î£±ÈÖÂÇ¼Ô¤òÍýÁÛ¤Ë
¡¡µð¿Í¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤«¤é¡¢ÂÇ¤ÄºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Î¥Ø¥Ã¥É¤òÅê¼êÂ¦¤ËÅÝ¤¹¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÄ©ÀïÃæ¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éº£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶áËÜ¤À¡£
¡¡¿ÈÄ¹¤âÆ±¤¸£±£·£±¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢½ÓÂ¤È¥¿¥¤¥×¤âÆ±¤¸¡£¡Ö½ÐÎÝÎ¨¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Áö¤ì¤Æ¡¢Ä¹ÂÇ¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅðÎÝ²¦£¶²ó¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ£±²ó¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºå¿À¤ÎÉÔÆ°¤Î£±ÈÖÂÇ¼Ô¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡£²£±Æü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬³«Ëë¡£¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤ä´ÆÆÄ¤¬ËèÆü¡Ø¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÂÇÀÊ°ìÂÇÀÊÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¡Èµð¿Í¤Î¶áËÜ¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë