¡¡²áµî10Ç¯¤Ç·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£¡Ê25Ç¯¤ÏµþÅÔ³«ºÅ¡Ë
¡¡¡ù¿Íµ¤¡¡Ãæ¿´¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¡Ú4¡¦1¡¦1¡¦4¡Û¡£7ÈÖ¿Íµ¤¤â¡Ú3¡¦0¡¦0¡¦7¡Û¤ÈÊ³Æ®¡£2¡¢6¡¢11ÈÖ¿Íµ¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1¾¡¡£ÇÈÍð´Þ¤ß¤À¡£
¡¡¡ù4³Ñ°ÌÃÖ¡¡
¡¡1ÈÖ¼ê¡Ú3¡¦2¡¦0¡¦5¡Û¡¢2¡Á5ÈÖ¼ê¡Ú3¡¦4¡¦5¡¦37¡Û¡£Àè¹ÔÇÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£°ìÊý¤Ç10ÈÖ¼ê°Ê²¼¤â¡Ú3¡¦2¡¦2¡¦61¡Û¡£º¹¤·ÇÏ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·Ú»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ùÁ°Áöµ÷Î¥
¡¡1600¥á¡¼¥È¥ë¤¬¡Ú4¡¦3¡¦3¡¦42¡Û¤ÇºÇÂ¿¾¡Íø¡£1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ú3¡¦5¡¦4¡¦36¡Û¡¢1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ú3¡¦2¡¦3¡¦56¡Û¤Ï¾¡Íø¿ô¤ÇÊÂ¤Ö¤¬¡¢Ï¢ÂÐÎ¨¤Ï16¡¦7¡ó¤ÎÁ°¼Ô¤¬¥È¥Ã¥×¡£
¡¡·ëÏÀ¡¡¡ý¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡û¥Ç¥£¥¢¥Ê¥¶¡¼¥ë¡¡¢¥¥¹¥ê¡¼¥ë¥ß¥Ë¥ç¥ó