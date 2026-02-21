¡Ú¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¡ÛAIÍ½ÁÛ¡¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡¡ºÇ½ÅÎÌ¤Î¼ÂÎÏ¿®Íê
¡¡Åìµþ¥á¥¤¥ó¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉS¤Ï¡¢JRAÊ¿ÃÏ¶¥Áö¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¤ËÄ¹¤¤¼Ç3400¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡AI¤Î¡ý¤Ï»Ø¿ô89¤Î¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥é¥¹¡£Á°Áö¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕ¡Ê2Ãå¡Ë¤ÇÀèÃå¤·¤¿¥Û¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê6Ãå¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥«¥ó¥Ñ¡¼¥Ê¡Ê7Ãå¡Ë¤¬¼¡Áö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¾Þ¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥ºS¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£2Æ¬¤È¤ÏºÆÀï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¥Çº¹¤ÏÁ°¼Ô¤¬1¡¦5¢ª1¥¥í¡¢¸å¼Ô¤¬1¥¥í¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¤Èº£²ó¤ÎÊý¤¬ÍÍø¡£½Å¾ÞÌ¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥Ï¥ó¥Ç57¡¦5¥¥í¤ò²Ý¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤òÁÇÄ¾¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡2ÈÖ¼ê°Ê²¼¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¡£Çã¤¤ÌÜ¤Ï¡ý¡û¢¥¡ù¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹6ÅÀ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡¡þSIVA¡Ê¥·¥ô¥¡¡Ë¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬GAUSS¡Ê¥¬¥¦¥¹¡Ë¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¶¥ÇÏÍ½Â¬AI¡£PC¥¦¥§¥ÖÈÇ¤È¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÈÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè½µËö¤Ë¿·ÇÏ¡¦¾ã³²¤ò½ü¤¯Á´¥ì¡¼¥¹Í½ÁÛ¤ò¸ø³«Ãæ¡£²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤«¤é»»½Ð¤¹¤ë»Ø¿ô¡Ê100ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ò´ð¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£