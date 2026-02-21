¡ÚS¥È¥é¥Ã¥¯¡Û½à·è¾¡7¿ÍÃæ6¿ÍÅ¾ÅÝ¡ª¡¡2Ãå¤ÏÃ¯¡©¤Ç¾ìÆâÁûÁ³¡¡
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢7¿ÍÃæ6¿Í¤¬Å¾ÅÝ¤¹¤ëÄÁ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ãå¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê°Ê³°¡¢6¿Í¤¬ÅÓÃæ¤ÇÅ¾ÅÝ¡£2Ãå¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤Ð·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Âç¹Ó¤ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇºÇ¸å¤Ï¹á¹Á¤ÎÁª¼ê¤¬2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÁª¼ê¤âµßºÑ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ¤«¤é³êÁö¼Ô¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¾ìÆâ¤«¤é¤âÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£