¡ÚWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡Û¹Åç¡¦¾¡ÅÄÀ®¡¡Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡×¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹Åç¡¦¾¡ÅÄÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬°¦ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®¤µ¤¤º¢¤ËÏÂ²Î»³¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆþÎÀ¤Î»þ¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë1È¢¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß12¸Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Âç¤¤µ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î2¤Ä¡£¿²¤ë»þ¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤ª¤Ê¤«¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¿²¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸á¸å9»þ¤Ë¤ÏÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥°¥Ã¥¹¥ê¡£¿çÌ²¸ú²Ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£