¡ÚWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡ÛÃæÆü¡¦Æ£Åè·ò¿Í¡¡Âç»ö¤Ê3¼ïÎà¤Î¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ç¥³¥ó¥Ç¥·¥ç¥ó´ÉÍý
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWhat¡Çs¡¡in¡¡my¡¡bag¡©¡×¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏÉáÃÊ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÃæÆü¡¦Æ£Åè·ò¿ÍÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬°¦ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¥Ð¥Ã¥°¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£¡ÖNaboso¡Ê¥Ê¥Ü¥½¡Ë¡×¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥í¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡¢¡ÖÀç¹üËí¡×¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥í¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆ§¤ó¤À¤êÅ¾¤¬¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Â¤ÎÎ¢¤Î¶ÚÆù¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥²¥È¥²¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥í¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂÎÁ´ÂÎ¤Î¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡¢¿À·Ð¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Àç¹üËí¤ÏÀç¹ü¤«¤éÇØ¹ü¡¢¼ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢3¤Ä¤È¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£