¥¨¡¼¥¹ÃæÅçÌ¤è½¤ÏÅ¾ÅÝ¤Ç½ªÀï¡¡ÂçÎ³¤ÎÎÞ¡ÖÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤Ç¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ì¤Ð¤È¡¦¡¦¡¦¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×²ù¤·¤µ»Ä¤ë½é¸ÞÎØ¡Ö£´Ç¯¸å¤Ï¥á¥À¥ë¤ò¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ß¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¦½à¡¹·è¾¡¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê£²£²¡Ë¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¤ÏÅÓÃæÅ¾ÅÝ¡££´ÁÈ£µÃå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°¤¬ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾¡Éé¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ°¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢¡ÊÁ°¤ÎÁª¼ê¤¬¡ËÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÎÞ¡£Á´¼ïÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¼ïÌÜ¤Ç¡¦¡¦¡¦ºÇ¸å¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤è¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤è¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸åµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æº£¸å¤Î£´Ç¯´Ö¡¢¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡££´Ç¯¸å¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£´Ç¯¸å¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£