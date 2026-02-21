¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¶¦±é¼Ô¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¡¡Travis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬µÜ´ÜÎÃÂÀ¤È¶¦±é
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï4·î´ü¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÈÎø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê4·î4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Î¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤¬21Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀèÇÚ¤È¶¦±é¡ªTravis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦»þÂô¥¨¡¼¥¿¡ÊµÜ´Ü¡Ë¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¾¯½÷Ì¡²èÊÔ½¸¼Ô¡¦¿ÀÈø¤¯¤ë¤ß¡Ê±±ÅÄ¡Ë¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Travis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¢Ä¹°æÃ»¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¿åÅèô¥¤Ë²Ã¤¨¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³ºêÀÅÂå¡Ê¤·¤º¤Á¤ã¤ó¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¾¡Â¼À¯¿®¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥¿¤È¤¯¤ë¤ß¤¬Îø¤Ë»Å»ö¤Ë¤ÈËÛÁö¤¹¤ëÉñÂæ¡¢¾¯½÷Ì¡²è·î´©»ï¡È¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡ÊViolet¡Ë¡ÉÊÔ½¸Éô¤Ë¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ÁÒ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¡¦ÉûÅç¹·¼ù¡£¤ªÄ´»Ò¼Ô¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÉûÅç¤Ï¥¨¡¼¥¿¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤·¡¢ÎÉ¤Æ±Î½¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÀèÇÚ¡¦µÜ´Û¤È¶¦±é¤¹¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡È¥¿¥á¸ý¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¥»¥ê¥Õ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¡¹¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈºÂÄ¹¡¦µÜ´Ü¡É¤¬ºî¤ê¤À¤¹¡Ö²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡×¤Ê¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹°æ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÔ½¸Éô°÷¡¦Ã«¸ýÉö¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥ª¥¿¥¯ºÍ½÷¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¡¢Ä¹°æ¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¿ä¤·¡É¤òÊú¤¨¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¢Ìò¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ø¤Î¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìð¿á¤Ï¡¢¤¢¤¶¤È¤¤·Ï¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¡¦½©ËÜÍüº»¤ò±é¤¸¤ë¡£¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡È¸æÁâ»Ê¤ß¡É¤¬Éº¤¦¥¨¡¼¥¿¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍüº»¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈà¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤â¡¢¤¯¤ë¤ß¤ò¸î¤ë¤³¤È¤·¤«´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤Èà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤Ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Ìð¿á¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¡¼¥¿¤È¤¯¤ë¤ß¤ÎÎøÌÏÍÍ¤Ë¤È¤¤á¤¤Þ¤¯¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥à¥º¤¬¤æ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡È¥à¥º¥¥å¥ó¡É¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¡Â¼¤ÏÊÔ½¸Ä¹¡¦¾®ÅÄ¸¶ÏÂÉ×¤ò±é¤¸¤ë¡£¾®ÅÄ¸¶¤Ï½µ´©»ïµ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¤ÎÎÏ¤ò¸«È´¤¡¢Èª°ã¤¤¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥ÈÊÔ½¸Éô¤Ë°ú¤È´¤¤¤¿Ä¥ËÜ¿Í¡£¤¯¤ë¤ß¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¿¤È¤Î´Ø·¸¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾¡Â¼¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÌò¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëµÜ´Ü¤Î±éµ»¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤Ç¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤¿¤È¤¡£½êºî¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°¤¤¬¥¥ì¥¤¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÌò¤È¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ºê¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤¯¤ë¤ß¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡²è²È¡¦±Ý¥â¥«»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÊÔ½¸¼Ôµã¤«¤»¤Î¥¯¥»¶¯Ì¡²è²È¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¨¡¼¥¿¤È¤¯¤ë¤ß¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Î¤è¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ²½µå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡£¾¯½÷Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÎø°¦¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²µ½÷¿´¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÅè¤Ï¡¢¥Á¡¼¥Õ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦ÅÄÅçÄÝÌò¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËºîÉÊ¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
