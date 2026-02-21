ÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡©¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹»Ø´ø´±¤¬£²ÀïÏ¢Â³½ÐÈÖ¤Ê¤·¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ë¸ÀµÚ¡Ö±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡23Àá½ªÎ»¸½ºß¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç£´°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¾¡ÅÀ42¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë£³°Ì¤ÎNEC¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ä¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏDF¤ÎÈÄÁÒÞæ¤ÈÉÚ°Â·òÍÎ¡¢NEC¤Ë¤ÏMFº´Ìî¹ÒÂç¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Î¼Â¸½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹¥¥«¡¼¥É¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î£²¿Í¡£Á°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¥à»ÃÄê´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡ÖNECÀï¤â·ç¾ì¤¹¤ë¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÚ°Â¤Ë¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVI¡Ù¤Ê¤É¤¬»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡Ê21Àá¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¡Ë¾¯¤·¤À¤±½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¡Ë±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤³¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡º£Åß¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢21Àá¤Î¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Ç¸åÈ¾35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢22Àá¤ÎAZÀï¡¢23Àá¤Î¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤NEC¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢ÉÚ°Â¤Ï£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÂÐ¤¹¤ëNEC¤Î¾®Àî¤Èº´Ìî¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
