Æ¼¥á¥À¥ëÃæ°æ°¡Èþ¤ÎÃÏ¸µ¡¡Ä«5»þ¤«¤éPV¡¡Æ±¤¸¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¤Î17ºÐ¶Ã¤¡Öº£¤Þ¤Ç¤È³ÊÃÊ¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÆüËÜÀª¤ÎÌö¿Ê¤ËÎóÅç¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¹ñÆâ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ(17)¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ç¤ÏÁáÄ«¤«¤éÌó200¿Í¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡ÊPV¡Ë¤Ë½¸·ë¡£Æ±¤¸¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤áÂ©¤Î¸å¡¢´¿À¼¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¸áÁ°5»þ¤Ë³«¾ì¤·¤¿Á´Æü·Ù¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎPV¤Ë¤Ï¡¢Êì¹»¤Î»ÔÀî»ÔÎ©Æî¹ÔÆÁÃæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤éÌó200¿Í¤¬»²²Ã¡£Ãæ°æ¤ÈÆ±¤¸ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ÎMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÇÃæÄí·ò²ð»á¡Ê44¡Ë¤Ë»Õ»ö¤¹¤ëµ×ÊÝÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤â´ÑÀï¤·¡Öµ¢¹ñ¤·¤¿¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ°æ¤ÏÃæ³Ø¹»Æþ³Ø¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¿·³ã¸©¤«¤éÁ¥¶¶»Ô¤ÎMF¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÎý½¬µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¡£5Ç¯´Ö°ì½ï¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢³ê¤ê°ì¤Ä¤«¤é°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤«¤éÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿»Ñ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡²ÃÆþ¸å¤â¤á¤¤á¤¤È¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÎý½¬ÎÌ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¥ê¥ó¥¯¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â½¬ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢À³Ê¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¡Ö¾ï¤Ë¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¥È¥é¥ó¥×¤ò¤ä¤í¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥×¤¬Ä·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤¿ÍÊÁ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ°æ¤â¥ß¥é¥Î¤ËÅÏ¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤Çº¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡£¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤¯¤é¤¤¡¢É½¸½ÎÏ¤¬¤È¡¢²ñ¿´¤Î±éµ»¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£17ºÐ¤¬¥ß¥é¥Î¤Ç¸«¤»¤¿º²¤Î³ê¤ê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÅô¤ò¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÁ°ÅÄ¡¡ÂóËá¡Ë
¡¡¡Ô²¸»Õ¡¢Ãæ¹â»þÂå¤ÎÃ´Ç¤¤â¡Õ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æî¹ÔÆÁÃæ¤Ç3Ç¯´ÖÃ´Ç¤¤À¤Ã¤¿ÂçÅç¼Â¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¡¢¸½ºßºßÀÒ¤¹¤ëÍ¦»Ö¹ñºÝ¹â¤ÇÃ´Ç¤¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶Åí»Ò¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤â±éµ»¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅØÎÏ²È¡£Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤òÌ´¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤â¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¡¢²ÝÂê¤â´ü¸Â¤ËÃÙ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤òÎå¤ß¤Ë4Ç¯¸å¡¢²¿¤È¤«º£²ó¤Î¥á¥À¥ë¤è¤êÎÉ¤¤¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£