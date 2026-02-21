µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï³«ËëÅê¼ê¡¡¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×º£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï³«Ëë¤«¤é¡Ö´°àú¡×¤Ê·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡££²£±Æü¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Î¡È³«ËëÅê¼ê¡É¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ìÀèÈ¯¤Ç£²²ó¤òÍ½Äê¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¡Ö¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¼ÂÀï£±ÀïÌÜ¤Ê¤Î¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£µ»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£´£¸¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£°ì»þ¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿£³·î£²£¶Æü¤Î£²·³Àï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë£´·î¤«¤é£µÏ¢¾¡È¯¿Ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×£±£±¾¡¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø´°àú¤À¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ·¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤ÏºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¤ò·×Â¬¡£ÂÎ¤âÊ¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É£±Ç¯Á°¤è¤êÍê¤â¤·¤µ¤¬Áý¤·¡¢¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÉ¬¤º·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¡£ÉáÄÌ¤ËÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤òµá¤á½é¿Ø¤ËÎ×¤à¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë