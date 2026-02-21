ºå¿À¡¦¿·½õ¤ÃÅê¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¢¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¡¢¥â¥ì¥Ã¥¿¤¬°ìÀÆ¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡2¡¦23ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç
¡¡ºå¿À¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡ÊÁ°¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¡ÊÁ°¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥â¥ì¥Ã¥¿¡ÊÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¥È¥ê¥ª¤¬¡¢23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÌ¾¸î¡Ë¤Ç°ìÀÆ¤Ë¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿3Ï¢Àï¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¡¢Æ£ÀîÌÔ¸×¤Î¿·ÀïÎÏ¤¬°ìÀÆ¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°¡£ÀèÈ¯¸õÊä¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¢¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¤È¡¢¹äÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥óÆþ¤ê¤ò´ü¤¹¥â¥ì¥Ã¥¿¡£1Æü¤«¤éÌÊÌ©¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡È3¿Í½°¡É¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼ÂÀï¤Ç¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤¹¤ë¡£
¡¡3¿Í¤È¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¤ÎÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥«¥¹¤Ï19Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤Î²û¤ò±Ô¤¯ÆÍ¤¯ÊõÅá¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÈäÏª¡£2¥á¡¼¥È¥ë3¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¡¦¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¤â18Æü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇºÇÂ®149¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¡£¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ï18Æü¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇÂÇ¼Ô6¿Í¤Ë27µå¤òÅê¤¸¤ÆÈï°ÂÂÇ3¤â¡¢¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£º£¡¢½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë²Ì¤è¤ê²áÄø¡£²Æì¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ3Åê¼ê¤È¤â½çÄ´¤Ë¸ª¤Ï»Å¾å¤¬¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÐ³°»î¹ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÎ×¤à¡£Áê¼ê¤Ï¿·¾±¥Ï¥à¡£¸×ÅÞ¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢µ®½Å¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¡¡Âè4¥¯¡¼¥ë½ªÈ×¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤¤¡×¡¢¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¤Ï¡ÖÀ©µåÎÏ¤Î¼Á¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥ì¥Ã¥¿¤â²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ½é¼ÂÀï¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÀÐ°æ¤òº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¤Ç·ç¤¡¢3¿Í¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤âÆü¡¹¡¢Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤¬¡¢Ì¾¸î¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁí»Å¾å¤²¤ËÆþ¤ë¡£