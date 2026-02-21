ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±¡Ö¥±¥¬¤â¤Ê¤¤¤·Æ°¤±¤Æ¤ë¤·½çÄ´¡×¥Á¡¼¥àÆüËÜ¿ÍÅê¼êºÇÇ¯Ä¹±¦ÏÓ¤¬µÙÆüÊÖ¾å¤ÇÅê¤²¹þ¤ß
¡¡¥Á¡¼¥àÆüËÜ¿ÍÅê¼êºÇÇ¯Ä¹±¦ÏÓ¤Îºå¿À¡¦À¾Í¦¤¬¡¢µÙÆüÊÖ¾å¤ÇÀºÎÏÅª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ñ»ÖÀîµå¾ì¤Î¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç80µå¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌó2»þ´ÖÈ¾¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈÎý½¬¡£½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡Ö¥±¥¬¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Æ°¤±¤Æ¤ë¤·¡¢½çÄ´¤è¡£Îý½¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ï¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¶ñ»ÖÀîÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¡£Ï¢Æü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥±¥¬¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂçºå¤Øµ¢¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£