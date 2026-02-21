¡Úºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡ß°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¡Æ±ÌçÂÐÃÌ¡Ê1¡Ë¡ÛÃÒÊÛ³Ø±à½Ð¿È¥³¥ó¥Ó¤¬µåÃÄ76Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥À¥Ö¥ë10¾¡ÁÀ¤¦
¡¡ºå¿À¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤È°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢¡ÈÆ±ÌçÂÐÃÌ¡É¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¤È¤â¤ËÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë½Ð¿È¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¾¡¤Á¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À°Ë¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢2³ØÇ¯¾å¤ÎÂ¼¾å¤¬¡Ö2¿Í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¸ß¤¤¤Ë2·å¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¹â¹»½Ð¿È¤ÎÅê¼ê2¿Í¤¬Æ±°ì¥Á¡¼¥à¡¢Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2·å¾¡Íø¤Ê¤éµåÃÄ¤Ç¤ÏµìÀ©¸â¹ÁÃæ¡Ê¹Åç¡Ë½Ð¿È¤Î1950Ç¯Æ£Â¼Î´ÃË¡¢ÌîºêÂÙ°ì°ÊÍè76Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡½¡½¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤ÎÂÐÃÌ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ³Ê¤Ï¡£
¡¡Â¼¾å¡¡¥à¥º¤¤¤Ê¡Á¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë»þ¤Ï¤Õ¤¶¤±¤ë¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡£Â¾¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¡¢¡È¤¢¤¤¤Ä¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡ª¡É¤È¤«¤¤¤¦À¼¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ë¸¶¡¡¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡ª¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Æ°¤¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Â¼¾å¡¡µîÇ¯¡¢°Ë¸¶¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÇÅÓÃæ¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â1Ç¯´Ö¤ÇÎ¾Êý·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤ÏµÕ¤Ë»×¤¦¤«¤Ê¡£
¡¡°Ë¸¶¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢½é¾¡Íø¤Î»þ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡Â¼¾å¡¡¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡Ë¤½¤ì¤°¤é¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢2·å¾¡¤Ã¤¿¤é¡Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡°Ë¸¶¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ä2·å¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¥Ð¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡Â¼¾å¡¡2·å¾¡¤Æ¤Ð¤Ê¡£²¿¤«¤·¤é¡¢¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡°Ë¸¶¡¡¤½¤ì¤ÏÍ×ÁêÃÌ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µîÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¡Ö¼Ö¤¤¤¤¤Ã¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¾éÃÌ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Â¼¾å¡¡¤ª¶â¤¢¤ó¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤½¤¦¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¤ª¸ß¤¤¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡°Ë¸¶¡¡ðó¼ù¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ªËÍ¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¡£°ìÈÖ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÅê¤²¤ëÂÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ó¤ÞÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¤¤¤»þ¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢°¤¤»þ¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤Ê¤Î¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤¬·ù¡£
¡¡Â¼¾å¡¡¤½¤ì¤ÏÅê¤²¤¿¤é¤Ä¤¯¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÁá¤¤¡£Áê¼ê¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç°ìÎ®¤ä¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»Í»àµå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È°ã¤¦µå¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ìµå¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¤«¤Ç¡¢·ë¶É¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£
¡¡°Ë¸¶¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËµîÇ¯¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¾¡¤Á¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯¶áÆ»¤À¤È»×¤¦¡£ºòÇ¯¤âðó¼ù¤µ¤ó¤È·ë¹½Æ±¤¸¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Æ±¤¸¥«¡¼¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤Ò¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¼¾å¡¡2¿Í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸ß¤¤¤Ë2·å¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÃù¶â¤Ç¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤ËÂ³¤¯
¢ãÄ¾¶á¤Ç¤Ï06Ç¯À¾Éð¡¦¾¾ºä¡õÍ°°æ¢ä
¡¡¡û¡ÄÆ±¤¸¹â¹»½Ð¿È¤ÎÅê¼ê¤¬¡¢Æ±°ìµåÃÄ¤ÇÆ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤È¤â¤Ë2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ë7ÁÈ¡Ê13²ó¡Ë¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï06Ç¯À¾Éð¤Ç²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë½Ð¿È¤Î¾¾ºäÂçÊå¡Ê17¾¡¡Ë¤ÈÍ°°æ½¨¾Ï¡Ê12¾¡¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Ç¤Ï50Ç¯¤ËµìÀ©¸â¹ÁÃæ¡Ê¹Åç¡Ë½Ð¿È¤ÎÆ£Â¼Î´ÃË¡Ê11¾¡¡Ë¤ÈÌîºêÂÙ°ì¡Ê10¾¡¡Ë¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤ËÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë½Ð¿È¤ÎÂ¼¾å¤È°Ë¸¶¤¬¤È¤â¤Ë2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢µåÃÄ76Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£