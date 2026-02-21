µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡È¥ß¥¹¥¿¡¼º²¡É·Ñ¾µ¤¹¤ë¡¡£²£°ÆüÄ¹Åè¤µ¤óÃÂÀ¸Æü¤Ë°äÉÊ¥Ö¥í¡¼¥ÁÉÕ¤±¤Æ³«ËëÀï¤Ø¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×
¡¡¡Öµð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²£°Æü¡¢²Æì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤Îº²¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ³«Ëë¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²·î£²£°Æü¤Ï¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë£¸£¹ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°äÉÊ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬³«Ëë¤Î»þ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¡¼¥Á¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤¬¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡£³«Ëë¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤Ä¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¡¡½ÀÏÂ¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ê·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£º£·î£±Æü¤Ë¤ÏµÜºê¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÉÅéÅ¸¼¨¤ò¸«³Ø¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÉÂ±¡¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡Ø¾¡¤Ä¤ó¤À¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢ËÍ¤Î¼ª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾¡¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ç°¤ÏÉ¬Í×¡×¤È²¸»Õ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼Çò»æ¡×¡Ö²£°ìÀþ¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥×¤â½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡££²£±Æü¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤âËë³«¤±¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¶¥Áè¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¼«¤é¤¬¥Î¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¼ã¼ê£´Áª¼ê¤ËÆÃ¼é¥Î¥Ã¥¯¤ò´º¹Ô¡£±¦¤Ø¡¢º¸¤Ø¡££³£°Ê¬´Ö¡¢°ì¿Í¤ÇÌó£³£°£°µå¤ÎÇòµå¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¼éÈ÷¤¬É¬Í×¡£Èà¤é¤Ï¼éÈ÷¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÎÊý¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë£´¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤Ï»Ø´ø´±¡£»°ÎÝ¤Ç¼õ¤±¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¤Ë¡Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌçÏÆ¤Ï¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¼ã¼ê¤ÎÀïÎÏÄì¾å¤²¤ÏµÞÌ³¤Î²ÝÂê¤À¡£¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Ö¥í¡¼¥Á¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦£³¡¦£²£·¤Ø¡¢¤½¤Î¶»¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£