ºäËÜ²Ö¿¥¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿£²£µÇ¯£±£°·îÁ´Ê¼¸ËÁª¼ê¸¢¡¡¸ÞÎØÉ½¾´Âæ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¡¦¥Õ¥ê¡¼¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë£²°Ì¤Î¹ç·×£²£²£´¡¦£¹£°ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÁ°²óËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¡ÖÆ¼¡×¤ËÂ³¤¯É½¾´Âæ¤Ç¡¢Æ±¶¥µ»¤Ç¤Ï¸°»³Í¥¿¿¤ËÊÂ¤ÖÆüËÜÀªºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»¥á¥À¥ë£´¸Ä¤È¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È°éÀ®¤ËÎå¤à¡££Ó£Ð¼ó°Ì¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤¬£²£±£¹¡¦£±£¶ÅÀ¤ÇÆ¼¡£À¤³¦½÷²¦¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê£²£°¡Ë¡áÊÆ¹ñ¡á¤¬£²£²£¶¡¦£·£¹ÅÀ¤Ç£Ó£Ð£³°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´¶¾ðÉ½¸½Ë¤«¤ÊºäËÜ¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶¥µ»²ñ¤Ç¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ç¤ÎÁ´Ê¼¸ËÁª¼ê¸¢¡£¥Õ¥ê¡¼Ä¾Á°¡¢ÍÄ»ù¤Îµã¤À¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¥ê¥ó¥¯ÏÆ¤ÎºäËÜ¤¬µÒÀÊ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡£¤Û¤É¤Ê¤¯µã¤À¼¤Ï¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬ºäËÜ¤µ¤ó¤ä¤Ê¡¢¥ê¥ó¥¯¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤ä¤»¤ë¤Î¤«¡Ä¤È´¶¿´¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£±°Ì¤Ç±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿ºäËÜ¤¬¶¥µ»¸å¡Öµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤Î¤ª¤¤¤Ã»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£»Ð£²¿Í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤ê¡¢ÍÄ¤¤¤ª¤¤£²¿Í¤È¤á¤¤£²¿Í¤¬¸µµ¤¤Î¸»¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¾å¤Î»Ò¤Ï¡ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤Ç»ä¤¬°ì½Ö¤Ç¤â±Ç¤ë¤È¡Ø¤«¤ª¤Á¤ã¡¼¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ç§¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¡¼¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¡Ö¡È½ÇÊì³è¡É¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤°ïÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¸å¡¢»þº¹¤Ü¤±¤âÈ´¤±¤¤é¤ÌÃæ¤Ç½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·Èè¤ì¤¿´é¤â¸«¤»¤º¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¤ÈÏÃ¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¸«Á÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Á´Ê¼¸Ë¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤¯¤é¤¤¡£¥Û¡¼¥à¤À¤«¤é¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¸ÞÎØ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Á¡¢·üÌ¿¤ËÎå¤Þ¤¹»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¶¥µ»°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£ÄìÈ´¤±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÇÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦£²£´¡¢£²£µÇ¯¥Õ¥£¥®¥å¥¢Ã´Åö¡¦ÃæÌîÍµÈþ»Ò¡Ë