£È£Á£Î£Á¡¡¥Õ¥¡¥ó£¸£°¿Í¤È¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë¸òÎ®¡¡Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë£·¿Í´¶·ã
¡¡£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦£È£Á£Î£Á¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²£³ÆüÈ¯Çä¤Î£±£ó£ô¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£È£Á£Î£Á¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¹¤Ìç¤ÎÃêÁª¤ò·Ð¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó£¸£°¿Í¤È¡¢Ì¤È¯É½¶Ê¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£É£Î¡×¤È¡Ö£Â£ì£ï£ï£í¡×¤Î£²¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë»ëÄ°¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤éÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡©¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¤ë¸»¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÍè¾ì¼Ô¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢£·¿Í¤Ï´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£