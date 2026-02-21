W¥½¥Ã¥¯¥¹Â¼¾å½¡Î´¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÀïÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¡¡½ÂÂÚ¤Ç³«»ÏÄ¾Á°ÅþÃå¡Ä¥«¥Ö¥¹¤ÈOPÀï¡¡À¿Ìé¤¤¤¤Ê¤êÃÆ
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀïÁ°¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÀï½éÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ËÊÆ¹ñ¤Î¡ÈÀöÎé¡É¤òÍá¤Ó¤¿¡£Îý½¬¾ì¤«¤é¼Ö¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëµå¾ì¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿Â¼¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µå¾ìÅþÃå¤Ï³«»Ï10Ê¬Á°¡£ÊÆ¹ñ¤é¤·¤¤¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤â¡¢Ìµ»ö¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1¡½0¤Î½é²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿Â¼¾å¡£¥«¥Ö¥¹ÀèÈ¯¤ÏÄÌ»»82¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½±¦ÏÓ¥¸¥§¡¼¥à¥½¥ó¡¦¥¿¥¤¥è¥ó¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÀï½éÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥·¥«¥´¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡£Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤È¤â¤ËWBCÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤ÎÎëÌÚ¤¬0¡½1¤Î½é²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÃæ·ø¤ØÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ò¡ÈÀ¿ÌéÀèÇÚ¡É¤¬Íª¡¹¤È¶î¤±È´¤±¤ë¡£°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¸åÊý¤ÇÂ¼¾å¤Ï¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëÍ½Äê¡£Âç²ñÁ°¤Î¼ÂÀï¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç7»î¹ç¡£»ø¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï2»î¹ç¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂç9»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£Â¼¾å¤Ï»î¹çÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö5»î¹ç¤¯¤é¤¤¡×¤Î¼ÂÀï½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£