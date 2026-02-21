°¦ÀîÄ®Í½»»°Æ¡¡°ìÈÌ²ñ·×¤Ï£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¡¡Ë¡¿ÍÀÇ¤â£±£´¡¦£µ¡óÁý
¡¡°¦ÀîÄ®¤Ï£²£°Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ£²¡¦£·¡óÁý¤Î£±£µ£¸²¯£¹£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢£¶Ç¯Ï¢Â³²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ºÐÆþ¤ÎÃì¤ÎÄ®Ì±ÀÇ¤Ï£¶¡¦£µ¡óÁý¤ÎÌó£²£¸²¯±ß¤Ç¡¢¤¦¤Á¸Ä¿ÍÀÇ¤Ï¸ÛÍÑ½êÆÀ²þÁ±¤Ê¤É¤Ç£´¡¦£³¡óÁý¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤â£±£´¡¦£µ¡óÁý¤È£²·å¤Î¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£ºÐ½Ð¤ÏÌ±À¸Èñ¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ø¤Î»ÜÀß·¿µëÉÕ¤ÎÉéÃ´Áý¤Ê¤É¤Ç£µ¡¦£²¡óÁý¡£ÉáÄÌ·úÀß»ö¶ÈÈñ¤Ï¾ÃËÉÌµÀþÀ°È÷¤Ê¤É¤Ç£·¡¦£¸¡óÁý¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìîß·ËÄ®Ä¹¤Ï¡ÖÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÈÄ®Ì±À¸³è½Å»ë¤ÎÍ½»»¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤ÏÊÝ°é½ê¤ò»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç½ÀÆð¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¤³¤É¤âÃ¯¤Ç¤âÄÌ±àÀ©ÅÙ¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£