お笑いコンビ・バッテリィズが２０日、都内にできた「ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＳＴＯＲＥ」のオープニングセレモニーに出席。元メジャーリーガー・川粼宗則氏（４４）、モーニング娘。’２６・牧野真莉愛（２５）、俳優・森山未唯（２５）と、３月５日のＷＢＣ開幕前に注目選手を語り合った。

大の阪神ファンで知られるエース（３１）は、坂本誠志郎捕手を指名。「キャッチングがメジャーとは真逆」と坂本の“ビタ止め”フレーミングの技術力を挙げ「ナンバーワンだと思っている」と熱視線を送った。

同じく阪神の石井大智投手は左アキレス腱負傷のためＷＢＣを事態。「残念です。悔しい」と沈痛な面持ちで語り、侍ジャパンへ「頼むからケガせんとってください！」と懇願した。相方の寺家（３５）は中日ファンということもあり、高橋宏斗投手にエール。６日まで中日の臨時コーチを務めていた川粼氏も「アメリカのスカウト陣がざわつきます。フォークが消えます」と絶賛した。

日本ハムファンの牧野は伊藤大海投手と北山亘基投手を挙げ「２人を一番応援したい」ときっぱり。だが同様かそれ以上に米の主砲であるアーロン・ジャッジ選手の大ファンでも知られるため「アイ・ラブ・ジャッジなので。もう日本と戦ったらどっちを応援したらいいか…」と頭を悩ませた。寺家から、伊藤ＶＳジャッジの対戦ではどちらを応援するか問われ「ジャッジですね…！」と回答し、本気のＷＢＣ通ぶりを発揮した。