¡¡³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï£²¾¡£·ÇÔ¤Î£¸°Ì¤Ç½ªÀï¡££²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Î¸·¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Î´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬£±£¸Æü¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Àï¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢£µÏ¢ÇÔ¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬ËþÂ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±£¹Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÃæ¹ñ¤ò²¿¤È¤«²¼¤·¡¢º£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖµÕ¶¤ò¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇ¸å¤Î£±¾¡¡£Ã¯¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÞÎØ¤ÏÉ¬¤º£´Ç¯¤Ë£±ÅÙÍè¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤Û¤ó¤È¤½¤ì¡ª¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤·¤ß¤ë¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈËÜÅöÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤ÇÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤â¡Ø¶â¤è¤êÎÉ¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¡Ù¡Ø¤Þ¤¿¤Ò¤È²ó¤ê¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¶ä¥á¥À¥ë¡Ù¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍÛµ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ï¤Þ¤À¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÀ©Ìó¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸ÞÎØ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÇµÈÅÄÁª¼ê¤òÈ¯·¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡À¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£