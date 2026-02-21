¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¡¼ò¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ»öÌ³½ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¡õÆüËÜ¼ò¥»¥é¡¼¡¡Ä¶¹âµé¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤â¡Ö´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Öº£ÅÄ¹§ÂÀÏº¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ò¤¬¼«Âð¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤º¡¢»öÌ³½ê¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ò¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¾®Àô¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë²¿ËÜ¤¯¤é¤¤¼ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÀ¨¤¤¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤¦Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤ËÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡£¥ï¥¤¥ó¥»¥é¡¼¤ÈÆüËÜ¼ò¥»¥é¡¼¡£ËÍ¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È¡¢¼ò¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡ÖÆüËÜ¼ò¥»¥é¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡Ö¤Ï¤¤¡£°ì¾£ÉÓ¤¬½Ä¤ËÆþ¤ë¤È¤«¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â²Á¤Ê¼ò¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¸½ºß¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¡Ö¶Á40Ç¯¡×¤ä¡¢¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼¤Î¡ÖÃÝÄá35Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÂÄêÉÊ¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤¬Å¹¤Ç°û¤à¤È¡Ö°ìÇÕ7Ëü¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç1ËÜ500Ëü±ßÁ°¸å¤È¤ÎÀâÌÀ¤â¡£
¡¡¤À¤¬¾®Àô¤Ï¡Ö¤Ç¤â²¶¡¢´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡Ö¼ò¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢°û¤à¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£