¡¡ÃæÆü¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ËÒÌî¡Ê¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÄ«¤Î¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï23Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Î°ìÈÌ½÷À¡Ê25¡Ë¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÌò½ê¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç2»î¹ç¤Ç·×2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¹¤¬26ºÐ¤Ç¤¹¤·¡¢³³¤Ã±ï¡£1Æü¤Ç¤âÁá¤¯»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°¦ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÊ³Æ®¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£