¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç¡Ö£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢À¸¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÌÜ¤ò´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¿·³°¹ñ¿Íº¸ÏÓ¡¦¥¥Ï¥À¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤âÃç¤Î¤è¤¤Í§¿Í¤ÇÈà¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤â¤·ÂÐÀï¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð³Ú¤·¤ß¡£ÂÐÀï¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µÆ±Î½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤Ï¡¢¸Í¶¿¤«¤é±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØËÜÎÝÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Î¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤ëÃæ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£Í§¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë