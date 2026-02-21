¹Åç¡¦µÆÃÓÎÃ²ð¤¬Á´ÂÎ¥á¥Ë¥å¡¼Éüµ¢¡¡15Æüµð¿ÍÀï¤Ç±¦ÂÉé½ý¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï21ÆüDeNAÀï¤Î½Ð¾ì¤òÌÀ¸À
¡¡15Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç±¦Â¤òÉé½ý¤·¤ÆÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¿¹Åç¡¦µÆÃÓ¤¬¡¢Á´ÂÎ¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤äÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü½Ð¤Þ¤¹¡×¤È21ÆüDeNAÀï¡Êµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á16Æü¤«¤é½É¼Ë¤ÇÀÅÍÜ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿½©»³¤Ï21Æü¤«¤éÎý½¬¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î»ÄÎ±ÁÈ¤ÇÄ´À°Í½Äê¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»î¹ç¤È¤«¤ÏÁ´Á³¡ÊÍ½Äê¤Ë¤Ê¤¤¡Ë¡£¤º¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£